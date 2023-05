Indrukwekkende dronebeelden van nieuw recordschip in Antwerpen: grootste containerreus ter wereld aangekomen

In de Antwerpse haven is donderdagavond de MSC Loreto aangekomen, momenteel het allergrootste containerschip ter wereld. Daarmee is het record van de grootste aanloop ooit in ons land weer ietsje scherper gesteld. Zaterdag kunnen 750 gelukkigen de gigant van dichtbij gaan bewonderen tijdens een rondvaart in het Deurganckdok. Wie niet kan wachten, kan nu al de bovenstaande - indrukwekkende - dronebeelden bekijken.

Op 21 april had de haven van Antwerpen-Brugge met de MSC Tessa het grootste containerschip ontvangen dat ooit in ons land aanmeerde. Dat record werd vijf dagen later alweer verbroken met de aankomst van de OOCL Spain in Zeebrugge. En nu is er dus de MSC Loreto: dat is samen met het identieke zusterschip MSC Irina het grootste containerschip ter wereld. De Loreto was in de voormiddag vertrokken vanuit de haven van Rotterdam, om ’s avonds laat aan te meren bij containerterminal MPET aan het Antwerpse Deurganckdok.

Ter verduidelijking: in afmetingen zijn de MSC Tessa, OOCL Spain en MSC Loreto met net geen 400 meter lang en iets meer dan 60 meter breed bijna exact even groot. Het gaat hem over hoeveel containers er op elk schip passen. Zo kan de MSC Tessa 24.116 standaardcontainers of TEU laden, terwijl de MSC Loreto plaats heeft voor 24.346 TEU. Op het schip passen stapels van maar liefst 25 lagen containers.

© Robin Fasseur

Dat onze haven de laatste tijd de ene na de andere splinternieuwe containerreus ontvangt, is geen toeval. Haveneconoom Theo Notteboom legde in de maandagkrant uit dat rederijen tijdens de coronacrisis massaal nieuwe schepen hebben besteld. Die komen in 2023 en 2024 allemaal in de vaart. “Alleen al dit jaar zullen er 32 megaschepen – met elk een laadvermogen van 16.000 TEU of meer – bijkomen. Dat is gigantisch.”

LEES OOK. Record van grootste containerschip ooit in België na vijf dagen al gesneuveld

De komende dagen zullen bij MPET welgeteld 6.083 TEU-containers gelost worden. 8.416 TEU gaat aan boord. Het schip, dat een bemanning van 25 mensen heeft, zal in de loop van zondag zijn reis verderzetten naar de Britse haven van Felixstowe. Zaterdag organiseert Port of Antwerp-Bruges rondvaarten om de MSC Loreto van dichtbij te bewonderen. Maar wie zich nog niet inschreef, heeft pech: de 750 plaatsen waren na nog geen halve dag volzet.

© Robin Fasseur

© Robin Fasseur

© Robin Fasseur