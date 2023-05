Belgian Cats ontvangen vanavond Griekenland in Mons Arena

Emma Meesseman is vanavond in Bergen met de Belgian Cats te bewonderen. — © BELGA

De Belgian Cats, nummer 7 van de wereld, werken vrijdagvanavond (20 uur) een oefenwedstrijd versus Griekenland (FIBA 17) af. De selectie van bondscoach Rachid Méziane is in volle voorbereiding op het EK dat van 15 tot 25 juni in Israël (Tel Aviv) en Slovenië (Ljublijana) doorgaat.

Vorige week werkten de Belgian Cats de eerste twee oefenwedstrijden van deze voorbereiding af. Emma Meesseman en haar ploegmaats wonnen één keer van Europees kampioen Servië. De tweede partij bracht in Servië een nederlaag.

Intussen hebben Julie Vanloo en Kyara Linskens zich bij de selectie gevoegd. Julie Allemand (rust na Franse titel), Laure Resimont (neus), Nastja Claessens (quadriceps) en Hind Ben Abdelkader (knie) zijn vanavond niet beschikbaar. Wel van de partij zijn Emma Meesseman, Julie Vanloo, Kyara Linskens, Antonia Delaere, Billie en Becky Massey, Ine Joris, Elise Ramette, Serena Lynn Geldof, Maxuella Lisowa en debutanten als Habibatou Bah en Bethy Mununga.

Richting EK

Zondag (16 uur) oefenen de Belgian Cats opnieuw tegen Griekenland en in Eigenbrakel. Volgende week oefenen de Belgian Cats tweemaal in het Spaanse Gordoba en versus Spanje en Turkije. Op 8 juni is er een oefenwedstrijd in Kortrijk tegen China en op zaterdag 10 juni de uitwuifwedstrijd in de Leuvense Sportoase en opnieuw tegen China.

Vanloo komt weer bij de selectie. — © BELGA

