Pelt/Hechtel-Eksel

De kandidatuur voor Bosland als Nationaal Park is goedgekeurd. Na Lommel eerder deze week zetten ook de gemeenteraden van Pelt en Hechtel-Eksel donderdagavond het licht op groen. In Pelt was dat eenparig, terwijl er in Hechtel-Eksel vooral verdeeldheid was en boze boeren in het publiek.