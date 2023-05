JPMorgan ontslaat 1.000 werknemers van overgenomen First Republic Bank

JPMorgan Chase stuurt duizend werknemers van de overgenomen First Republic Bank weg. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. First Republic Bank viel recent om en werd vervolgens gekocht door JPMorgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten.

JPMorgan Chase heeft de werknemers die moeten vertrekken nu ingelicht over het besluit. Bij het omvallen van het in San Francisco gevestigde First Republic Bank waren er bijna 7.000 mensen in dienst bij de regionale bank. De resterende werknemers zullen dan voltijdsbanen krijgen of tijdelijke contracten, afhankelijk van hun positie. Dat zijn dan contracten van drie, zes, negen of twaalf maanden, aldus de ingewijden.

Voor het omvallen had First Republic Bank zelf al gezegd tot wel een kwart van het personeelsbestand te schrappen om kosten te besparen. In maart ontstond veel onrust in de Amerikaanse bankensector na het omvallen van Silicon Valley Bank en Signature Bank. Dat kwam doordat klanten in enkele dagen veel geld van hun rekeningen haalden bij deze banken. First Republic kampte met hetzelfde probleem.

“Sinds onze aankoop van First Republic op 1 mei zijn we transparant geweest met diens werknemers en hebben we onze belofte gehouden dat we ze zouden informeren over de werkgelegenheidsstatus binnen dertig dagen. We erkennen dat ze sinds maart met grote stress en onzekerheid te maken hebben gehad en we hopen dat vandaag duidelijkheid biedt”, aldus een verklaring van JPMorgan Chase.