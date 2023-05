Ook Nieuwerkerken zegt neen tegen landschapspark Hart van Haspengouw

Het was oud-schepen Luc Vaes (cd&V) die fors pleitte om deelname vanuit Nieuwerkerken niet goed te keuren. “Nul hectare in Nieuwerkerken, nul acties in Nieuwerkerken, en dan toch verwachten dat we hieraan meewerken. Dit is ons uitlachen in ons gezicht. Vergelijk het met een voetbalploeg. Ze zeggen: ge moogt lid worden van de ploeg, lidgeld betalen, maar ge moogt nooit een match meespelen.” Zijn pleidooi miste zijn effect niet: bij de stemming stemde de voltallige meerderheid en oppositie tegen de kandidatuur. Eerder deze maand gaf ook de gemeenteraad van Herstappe geen steun aan de kandidatuur van het landschapspark. (len)

LEES OOK. Voeren en buurgemeenten geloven in hun grensoverschrijdend Landschapspark