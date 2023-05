Armenië en Azerbeidzjan bereid om langdurend conflict bij te leggen na bemiddeling van Poetin

Na tientallen jaren strijd over het conflictgebied Nagorno-Karabach in de zuidelijke Kaukasus willen de vijandige ex-Sovjetrepublieken Armenië en Azerbeidzjan hun geschil bijleggen. De Armeense regeringsleider Nikol Pashinyan herhaalde donderdag in Moskou zijn intentie om Nagorno-Karabach te erkennen als deel van Azerbeidzjan en alle transportverbindingen open te stellen.

“Ik denk dat er een mogelijkheid is voor een vredesakkoord, vooral gezien het feit dat Armenië Karabach officieel heeft erkend als deel van Azerbeidzjan”, antwoordde de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev. Zijn Armeense collega erkende wel dat de situatie in Nagorno-Karabach nog steeds gespannen blijft en wees daarvoor met de beschuldigende vinger naar Azerbeidzjan.

De twee leiders hadden elkaar donderdagavond in Moskou ontmoet onder bemiddeling van Russisch president Vladimir Poetin. Volgens het persbureau Tass zei Poetin dat de leiders van de twee landen over ongeveer een week in Moskou bij elkaar komen om de “nog hangende kwesties” op te lossen betreffende de heropening van de transportverbindingen tussen Azerbeidzjan en Armenië.

De betwiste enclave Nagorno-Karabach wordt volledig omringd door Azerbeidzjan, maar een meerderheid van de 120.000 inwoners is Armeens. Er vinden regelmatig vuurgevechten plaats tussen Armeense en Azerbeidzjaanse militairen in de regio. De twee landen voerden in 2020 nog een korte oorlog om het gebied, maar het conflict sleept al meer dan dertig jaar aan. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, waar beide landen deel van uitmaakten, zijn zeker 30.000 mensen om het leven gekomen door het conflict.