Basaksehir en Januzaj vervoegen Fenerbahçe van Batshuayi in Turkse bekerfinale

Thuisspeler Ali Sowe (11.) zorgde met een snelle goal ervoor dat alles te herdoen was, net voorbij het uur prikte Serdar Gurler (61.) tegen aan de overzijde. Anastasios Chatzigiovanis (90.) sleepte in extremis verlengingen uit de brand. Nihad Mujakic liet de gastheer daarin in de 97e minuut in de steek met twee gele kaarten in dezelfde spelfase. Invaller Philippe Paulin Keny (109.) profiteerde van de numerieke meerderheid en trok het ticket voor de finale uiteindelijk over de streep. Adnan Januzaj startte in de basis bij de bezoekers en werd na 96 minuten gewisseld.

Woensdag plaatste Fenerbahçe zich al voor de eindstrijd door in zijn terugwedstrijd met 3-0 de maat te nemen van bekerhouder Sivasspor. Michy Batshuayi vertolkte een hoofdrol met een doelpunt en een assist. De heenmatch was op 0-0 geëindigd.

De finale vindt plaats op zondag 11 juni. Fenerbahçe zal dan een gooi doen naar zijn zevende bekertriomf, terwijl Basaksehir op jacht gaat naar een eerste eindzege.