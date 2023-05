Oostende neemt na winst in Antwerpen serieuze optie op twaalfde opeenvolgende titel basketbal

Telenet Giants Antwerp verspeelde in de derde wedstrijd van de Belgische titelfinale van de play-offs zijn thuisvoordeel versus Oostende. In de met 5.000 toeschouwers gevulde Lotto Arena verloren de Sinjoren met 70-87 van de kustploeg. De West-Vlamingen kunnen zaterdag in eigen midden hun twaalfde opeenvolgende titel in de COREtec Dôme veroveren. Bij verlies volgt in de Lotto Arena maandag en om 17 uur een vijfde en beslissende wedstrijd.

Wat pakte Oostende met een flitsende start uit. Vooral de Nederlandse guard Keye van der vuurst dolde met de Antwerpse verdediging en zorgde snel voor een 5-10 bonus. Antwerp Giants reageerde naar een 13-17 tussenstand, maar in defense zat het niet snor en via een vinnige Breein Tyree liep een gezwind Oostende na 16-23 weg naar een 16-32 bonus na het eerste kwart. De Giants vonden in het tweede schuifje wel hun momentum, pakten onmiddellijk met een 12-0 en vonden bij 28-32 de aansluiting. De met twee driepunters uitpakkende Jean-Marc Mwema kreeg steun van Reggie Upshaw en bij 33-35 was de aansluiting een feit. Telenet Giants Antwerp was back in business maar kon de leiding niet overnemen. In tegendeel, het geraakte in foutenlast won het tweede schuifje wel met 25-17 maar trok na 40-44 toch de rust in met een 41-49 achterstand. Wie een sterk derde kwart had verwacht van de Sinjoren was eraan voor de moeite. Oostende startte weer met een pletwals en liep via Pierre-Antoine Gillet, Vrenz Bleijenbergh en uitblinker Keye van der vuurst (23 punten) onmiddellijk weg naar een 43-56 bonus. Oostende heerste, de Giants kwamen offensief niet los en vooral Ferdinand Zylka en Desonta Bradford tekenden weer niet present. Met amper 6 puntjes in dat derde schuifje ging het dan ook naar een 47-71 bonus voor Oostende. De wedstrijd was gespeeld en in het vierde kwart keek Jean-Marc Mwema snel tegen zijn vijfde fout aan. Met drie opeenvolgende driepunters zorgde Quinten Smout voor nog wat Antwerpse animo. Na een 17-4 tussenspurt milderde Antwerp Giants naar 64-78. De winst voor Oostende lag echter al lang vast. Telenet Giants Antwerp had nooit de leiding op het scorebord en realiseerde versus Oostende dan ook verdiende nederlaag. Een groots Oostende effende meteen de weg naar een de twaalfde opeenvolgende titel.

Telenet Giants Antwerp-Oostende 70-87

Kwarts: 16-32, 25-17, 6-22, 23-15

Telenet Giants Antwerp: Anderson 8, Smout 9, Willems 2, Bradford , Van Cleemput 0, D’Espallier 3, De Ridder 5, Zylka 2, Marinkovic 14, Mwema 6, Upshaw 14

Oostende: Buysse 3, Tyree 18, Van der vuurst 23, Jovanovic 8, Bleijenbergh 11, Barcello 4, Buysschaert 6, Thurman 3, Gillet 9, Troisfontaines 1