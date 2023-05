Olympisch kampioen Marcell Jacobs geeft forfait voor Diamond League in Rabat

De Italiaan Marcell Jacobs, olympisch kampioen op de 100 meter, past voor de Diamond League-meeting van zondag in het Marokkaanse Rabat omwille van rugpijn. De eerste ontmoeting van het seizoen met de Amerikaanse wereldkampioen Fred Kerley, eveneens de eerste in twee jaar, laat zo nog even op zich wachten. Dat nieuws kondigde de Italiaanse atletiekbond (FIDAL) donderdag aan.