Amerikaanse regering treft sancties tegen lokale leider van Wagner-groep in Mali

De Amerikaanse regering heeft Ivan Maslov, de leider van de Russische huurlingengroep Wagner in Mali, op haar sanctielijst geplaatst. “De aanwezigheid van de Wagner-groep in Afrika is een destabiliserende kracht voor elk land dat de inzet van de middelen van de groep op zijn soeverein grondgebied toelaat”, zegt het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Maslov zou in Mali nauw samengewerkt hebben met functionarissen van de regering. Ook zou hij ontmoetingen tussen Wagner-baas Jevgeni Prigozjin en andere Afrikaanse regeringen georganiseerd hebben.

Een gevolg van de sancties is dat alle tegoeden van de betrokkenen in de VS worden bevroren. Zakendoen met hen is verboden voor Amerikaanse burgers. Ook internationale handel wordt daardoor beduidend moeilijker.

Mali is politiek erg onstabiel. In het West-Afrikaanse land met 20 miljoen inwoners zijn islamistische terreurgroepen actief. De ooit sterkste bondgenoot van Mali, Frankrijk, is zowat een jaar geleden uit Mali teruggetrokken. Reden daarvoor was dat de militaire regering die na een staatsgreep aan de macht was gekomen, nauwe contacten met Rusland heeft en de diensten van Wagner-troepen inhuurde. In februari bezocht de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov nog het land.