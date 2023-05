VOOR EN NA. Zo ziet het huis eruit van Frieda en Evelien in ‘Blind gekocht’

Frieda en Evelien zeiden hun thuis in Berlijn vaarwel voor een nieuw stekje in Mortsel. Ze vroegen in Blind gekocht een huis met drie slaapkamers voor hun gezin, maar veranderden gaandeweg van gedacht. Want… het koppel verwachtte nog een extra kindje. Interieurarchitecte Kelly en makelaar Kinga zetten hun beste beentje voor om te voldoen aan de wensen.