Eerste elektrische bussen rijden in Genk. — © TV Limburg

Genk

Vanaf 30 mei rijden in Genk de eerste elektrische bussen van De Lijn. Nog voor het einde van het jaar zullen in de stelplaats van Genk, de meest ecologische van Vlaanderen, 20 e-bussen geleverd worden. “En dan zal het snel gaan”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters. Tegen 2027 zullen 1370 gewone bussen vervangen worden door elektrische exemplaren. Een order van 60 bussen is besteld bij twee producenten, Van Hool en VDL. Maar gaat ook ons elektriciteitsnet, met de massale opkomst van het elektrisch rijden, dit allemaal aankunnen. Wim Dries, voorzitter van Fluvius, denkt van wel. Fluvius heeft het licht op groen gezet voor een investering van 4 miljard euro die het net moet klaar maken voor de toekomst.

(kabu)