Annick Bijvoet klaagt aan dat de kinderen in haar wijk niet meer kunnen buitenspelen omdat het gras te lang is. — © Serge Minten

Hasselt

De kinderen uit de Hasseltse Disselwijk kunnen niet meer spelen op het speelpleintje of op het voetbalveldje in de Disselstraat in hun wijk. “Ondanks herhaaldelijk aandringen komt niemand het gras maaien en dat staat intussen 40 centimeter hoog en zit vol teken”, zegt Annick Bijvoet.