Mamma mia! Gerwyn Price vermorzelt zijn Welshe maatje en haalt finale Premier League of Darts met fenomenale finish

Gerwyn Price heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Premier League of Darts. In de O2 Arena liet ‘The Iceman’ weinig heel van landgenoot Jonny Clayton.

Clayton raakte pas in extremis in de play-offs, met dank aan Price. Die laatste klopte rechtstreekse concurrent Nathan Aspinall op de laatste speeldag, in Aberdeen, waardoor ‘The Ferret’ zijn ticket naar Londen mocht boeken.

Maar zijn halve finale tegen maatjes Price werd geen lachertje. ‘The Iceman’ won nog nooit de Premier League en zette Clayton meteen onder druk. In geen tijd stond het 5-0.

Price gooide ver boven de 100 gemiddeld en bleef zijn dubbels aan een hoog percentage raken. Clayton raakte niet in de 90 per drie darts en kreeg nauwelijks kansen. Toen Price dan toch eens in de fout ging, profiteerde ‘The Ferret’. Maar toen stond het al 8-2...

Price won uiteindelijk met 10-2 en een gemiddelde van 107. Met als kers op de taart een finish van 131 met twee keer dubbel 20.