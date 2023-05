Het eindrapport van schaduwcoach Wim De Coninck: “Het missen van de Champions’ play-offs blijft een smet op Gents seizoen”

Akkoord, AA Gent speelt dit seizoen nog twee wedstrijden, maar vorig weekend verzekerden de Buffalo’s zich van eindwinst in de Europe play-offs. Meteen hebben ze ook zekerheid over het negende opeenvolgende Europees ticket. Hoog tijd om het (bijna) afgelopen seizoen te evalueren met schaduwcoach Wim De Coninck.

Het Transferbeleid: 9,5/10

“Inkomend heeft AA Gent fantastisch werk geleverd. Cuypers en Orban zijn allebei een schot in de roos. Als zij zich zo blijven ontwikkelen en dezelfde efficiëntie aanhouden, zou AA Gent volgend seizoen volgens mij misschien wel de lat hoger mogen en moeten leggen. Ook Nardi, Hong en Piatkowski bewezen ondertussen al voldoende hun waarde. Wie spreekt er ondertussen nog van Salah? Zijn vertrek bleek trouwens een godsgeschenk. Ook het vertrek van Owusu en Hanche-Olsen bleek niet onoverkomelijk. Ngadeu vertrok dan wel onverwacht, maar blijkt evenmin onmisbaar. In die optiek zou een contractverlenging van Piatkowski trouwens een gouden zet zijn.”

Het Europese parcours: 7,5/10

“AA Gent heeft er opnieuw een heel lang en zwaar seizoen op zitten. Onderschat die inspanning zeker niet, want als je op donderdag in een uithoek van Europa moet voetballen en vervolgens op zondag alweer moet presteren, dat is niet evident. Dat staat hen volgend seizoen ook te wachten. Vergis je niet: uiteraard zullen veel fans met het gevoel zitten dat er een Europese halve finale in zat, maar voor Nieuwjaar liep het Europees echt heel moeizaam en werd er amper gewonnen. Dus op dat vlak was het toch een Europees parcours met twee gezichten, want de zege op bezoek bij Basaksehir vond ik toch weer indrukwekkend.”

De teamprestatie: 7/10

“Het missen van de Champions’ play-offs blijft een smet op dit seizoen, daar kun je niet omheen. Die thuisnederlaag tegen een opvallend gretig Oostende – dat nochtans al een poosje op apegapen lag – blijft voor mij een enorm groot mysterie. Waren het zenuwen die de Buffalo’s toen hebben verraden? Het blijft onbegrijpelijk dat ze voor het tweede jaar op rij op een ongelukkige manier die onwaarschijnlijke remonte niet tot een goed einde konden brengen. De puike prestatie in de Europe play-offs is dan maar een schrale troost. Bovendien misten de Gentse spelers opnieuw hun start, een oud euvel dat maar niet opgelost raakt.”

De trainer: 8/10

“Het is niet makkelijk om de schaduwcoach van Hein Vanhaezebrouck te zijn, want je kunt hem niet verbeteren. (lacht) Hein kwam ook nooit ter discussie, zelfs niet toen het echt niet goed liep. Hij analyseert altijd heel helder en weet de nieuwe jongens ook snel mee te nemen in zijn verhaal. Zijn trainingsmethodes en tactische aanpak werkt duidelijk aanstekelijk. Toen het tegenzat en de resultaten wat achterwege bleven, was hij niet te beroerd om naar zijn spelers te wijzen. Hij pampert zijn spelersgroep zeker niet. Ook niet naar de buitenwereld toe. Anderzijds spaarde hij zijn spelers wel nadrukkelijk na die blamage tegen Oostende. Ook de fans kregen weleens een veeg uit de pan, net als het bestuur. Hij onderbouwt dit wel telkens zeer gedegen en lijkt over een olifantenvel te beschikken. Knap ook hoe hij toch veel jonge kerels liet debuteren. Vooral Fofana toonde toch flitsen van zijn klasse. Anderzijds heeft die het nog lastig tegen kleppers zoals Union. Nieuwkoop heeft hem echt een lesje in modern voetbal gegeven.”