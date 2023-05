Jonas uit ‘Lisa’ blijkt toch nog in leven te zijn: deze personages deden het hem al voor

Onverwachte plotwending in Lisa. Jonas blijkt tóch nog in leven te zijn, nadat het er vorig jaar alle schijn van had dat zijn personage werd vermoord. Wie de tv-geschiedenis induikt, merkt dat scenaristen wel vaker dergelijke verrassingen in petto hebben. De ene al wat geloofwaardiger dan de andere.

De roofmoord op Jonas in Lisa (2022)Gestorven in 2022Weer levend in 2023

© VTM

Flashback naar 2 december. Droomprins Jonas (Oscar Willems) werd het slachtoffer van een brutale overval en overleefde die niet. Hij lag roerloos op de grond en werd in een put geduwd. Maar donderdag zag je dat zijn broer Gert (Bert Verbeke) hem al die tijd vasthield. Het zorgt voor een shockeffect in de serie, maar Lisa is lang niet de enige reeks die dergelijk trucje toepast.

De dodelijke injectie van Tony Almeida in 24Gestorven in 2006Weer levend in 2009

De inspuiting bleek voor Tony toch niet fataal. — © Fox

Tony Almeida (Carlos Bernard) stierf in het vijfde seizoen van de actiereeks. Nadat hij ternauwernood een explosie overleefde waarbij zijn vrouw om het leven kwam, wilde Tony wraak nemen op de dader. Hij probeerde die te vermoorden met een dodelijke injectie, maar kreeg de naald in zijn eigen lichaam. Tony stierf in de armen van Jack Bauer. Maar twee seizoenen later stond Tony daar plots terug. Bleek dat hij opzettelijk de belangrijkste slagaders had gemist met de injectie, om enkel de hartslag te doen vertragen en zo dood te lijken.

De raketaanval op Cigarette Smoking Man in The X-FilesGestorven in 2002Weer levend in 2016

Deze sinistere figuur overleefde een raketaanval. — © Fox

Acteur William B. Davis had eerst slechts een edelfigurantenrol als de Cigarette Smoking Man in The X-Files, maar later werd beslist dat hij de leider werd van The Syndicate, een geheime overheidsdienst die een buitenaardse invasie had verdoezeld. Toen het te warm werd onder zijn voeten, trok hij zich terug in een grot waarop een luchtaanval werd uitgevoerd die niemand kon overleven. Maar de Cigarette Smoking Man dook 14 jaar later toch weer op, met gruwelijke brandwonden.

De schijndood van Peter in FamilieGestorven in 1995Weer levend in 1999

Toen Peter weer tot leven kwam, nam Gunther Levi (links) de rol over van Erik Goossens (rechts). — © rr

Peter Van den Bossche, de toekomstige troonopvolger van het familiebedrijf, kwam in 1995 in de sekte van La Torre Blanca terecht. Toen sekteleider Salomon besloot om al zijn volgelingen om het leven te brengen, wist Peter – toen nog gespeeld door Erik Goossens – te vluchten naar Cuba. Daar werd hij alsnog vermoord. Guido (Karel Deruwe) vond het dode lichaam van zijn zoon. Jaren later bleek hij slechts schijndood te zijn en konden zijn kameraden van weleer Peter bevrijden uit de sekte. Peter werd vanaf toen gespeeld door Gunther Levi.

Het geheugenverlies van Harold in Neighbours Gestorven in 1991Weer levend in 1996

Toch niet fataal verdronken, die Harold. Network ten

Het populaire Neighbours-koppel Harold en Madge trok voor een vakantie naar de Australische kust. Ze wandelden er tussen de rotsen. Toen Madge even wegkeek, zag ze niet hoe haar man in zee terechtkwam. Lang werd gedacht dat Harold verdronk. Tot hij vijf jaar later als medewerker van het Leger des Heils plots weer opdook. Hij had geheugenverlies en was destijds aangespoeld in Tasmanië. De scenaristen haalden deze krachttoer uit om de dalende kijkcijfers van de soap weer op te vijzelen.

De comeback onder de douche van Bobby in DallasGestorven in 1985Weer levend in 1986

Bobby’s dood was slechts gedroomd. — © CBS

Na acht seizoenen gaf acteur Patrick Duffy aan Dallas te willen verlaten. Er werd beslist om zijn personage Bobby te laten sterven, maar kijkers haakten daarna massaal af. Collega-acteur Larry Hagman, die J.R. speelde in Dallas, kon Duffy uiteindelijk overtuigen om terug te keren voor het tiende seizoen. De scenaristen zorgden voor misschien wel de meest opmerkelijke plotwending ooit: het volledige negende zonder Bobby bleek een droom te zijn van het personage Pamela. Toen ze ontwaakte, stapte Bobby gewoon uit de douche en ging het verhaal verder.