Werner Rotsaert maakt film over basketbalkeizer Willy Steveniers

Werner Rotsaert was zelf een uitstekende basketbalspeler, die onder meer actief was bij Oostende en Avanti Brugge en nadien als coach nog in Duitsland aan de slag ging. Zijn zoon Sam Rotsaert is momenteel coach bij Spirou Charleroi.

Maar Rotsaert Senior is vooral ook gekend voor zijn documentaires en films. De West-Vlaming heef al tiental films op zijn cv over onder meer producties als “Oostende onder water 1953”, de “Golden Sixties” en drie jaar geleden nog “Oorlog, bevrijding en repressie in Oostende” die éénmalig in Kinepolis te bewonderen was. Op sportief vlak heeft hij al een retrofilm van Avanti Brugge en een unieke DVD van Oostende ingeblikt.

De 85ste verjaardag van Willy Steveniers bracht Rotsaert op het idee om een film te maken over het Antwerps basketbalfenomeen. Met unieke wedstrijdbeelden en getuigenissen van ex-ploegmaats, tegenstanders en andere personaliteiten uit het Belgische basketbal. “Mooi dat Werner dat wil doen. Ik kijk er enorm naar uit”, reageert Willy Steveniers.

“De bedoeling is om de film in 2023 en op zondag voor te stellen in Kinepolis Antwerpen. Er zijn nog gesprekken met enkele potentiële sponsors, maar dat de film over de Keizer van het Belgische basketbal er dit jaar komt is een vaststaand feit,” aldus nog Werner Rotsaert.