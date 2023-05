Hongarije ontevreden over EU-tekst waarin het ongeschikt wordt geacht om EU voor te zitten

Hoe zal de regering van Viktor Orban “haar taak op een geloofwaardige manier kunnen vervullen, aangezien zij het recht en de waarden van de EU niet respecteert”, luidt het in de tekst. Daarin worden de lidstaten ook opgeroepen om “zo snel mogelijk een oplossing te vinden”. De tekst is ingediend door het conservatieve EVP, de socialisten van S&D, het liberale Renew Europe, de Groenen en GUE/NGL, en wordt op 1 juni gestemd.

In Boedapest veroordeelde minister van Justitie Judit Varga “dit anti-Hongaarse initiatief”. “Laten we duidelijk zijn: het EU-voorzitterschap is geen recht maar een verplichting. We zullen integer uitvoeren wat we hebben beloofd en niemand kan ons dat afnemen”, reageerde ze op Facebook. “Hongarije is een volwaardig lid van de Europese Unie”, waartoe het in 2004 toetrad, benadrukte ze.

Gergely Gulyas, de stafchef van premier Viktor Orban, verklaarde tegenover de pers dat er “geen wettelijke mogelijkheid bestaat om het voorzitterschap van de EU in te trekken”.

Volgens het Duitse Europarlementslid Daniel Freund (groenen), een felle criticus van Viktor Orban, “verdient” de nationalistische leider het niet om de spilfunctie te bekleden. “We zouden niet moeten onderhandelen over EU-wetten met een autocraat die onze democratie niet respecteert en het Europees Parlement wil afschaffen”, zei hij tegen AFP.