Angstcultuur, ongepaste verzoeken en “psychologische spelletjes”: Europees Parlement opent onderzoek naar Assita Kanko (N-VA)

BRUSSEL

Het Europees Parlement heeft een onderzoek geopend naar parlementslid Assita Kanko (N-VA) na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt Politico. Het zou meer bepaald gaan om psychologische intimidatie en ongepaste privéklusjes, die volgens voormalige stafleden leiden tot een angstcultuur in het kantoor van Kanko. Zij laat in een reactie weten het onderzoek af te wachten, maar maakt duidelijk dat ze het niet eens is met de beschuldigingen.