Verkrachtingszaak tegen KU Leuven-professor wordt achter gesloten deuren behandeld: 54 maanden cel geëist

De correctionele rechtbank van Tongeren had F. D. in oktober veroordeeld tot 54 maanden cel voor het aanranden en verkrachten van een studente tijdens een congres in Barcelona in de zomer van 2016. De zestiger heeft de feiten altijd ontkend en tekende beroep aan.

De advocaat van het slachtoffer vroeg het hof van beroep donderdag om de zaak achter gesloten deuren te behandelen, dus zonder pers en publiek. Het openbaar ministerie was daar geen voorstander van en ook de verdediging drong er niet op aan. In het belang van het slachtoffer besliste het hof om op haar vraag in te gaan.

Het Openbaar Ministerie eiste donderdag 54 maanden cel. Dat is veertien maanden meer dan het OM in eerste aanleg eiste, maar wel even zwaar als de straf die hem in eerste aanleg werd opgelegd.

De KU Leuven maakte vorige week nog bekend dat de professor met onmiddellijke ingang ontslagen werd en dat hij ook zijn ambtenarenpensioen verliest. De universiteit koos daarmee voor de zwaarste tuchtsanctie mogelijk.