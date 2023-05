Speelt Anderlecht straks nog in het Lotto Park? De context is zeker niet makkelijk...

Anderlecht voetbalt in het Lotto Park - dat is ondertussen iedereen gewoon - maar blijft dat duren? Het sponsorcontract met de Nationale Loterij dat ook boarding, activiteiten, seats... omvat, loopt op 30 juni af. Er wordt al een hele tijd onderhandeld over een nieuwe deal en er is hoop op een akkoord. Ook al is de context zeker niet makkelijk.

Zegt u nog weleens Constant Vanden Stockstadion? Neen, toch? Toen Anderlecht in 2018 in handen kwam van Marc Coucke sloot de Brusselse club relatief snel een vijfjarig contract met de Nationale Loterij. Volgens onze info kreeg paars-wit jaarlijks 1,35 miljoen euro voor een heel sponsorpakket. Daarin zat hospitality (loge, seats, food...), visibility (LED reclame, grote schermen, web,...), activiteiten (met de spelers...) en ook naming rights. Daarom voetbalt paars-wit de laatste jaren in het Lotto Park. In zee gaan met een bekend Belgisch bedrijf was economisch interessant.

Minder geld?

Die aflopende verbintenis moet nu vernieuwd worden, maar het zijn niet de makkelijkste gesprekken. De Nationale Loterij is een overheidsbedrijf waarvan de winst voor een deel terugvloeit naar de staat. Het bedrijf heeft ook een sociale doelstelling waarbij het één van haar kerntaken is om sponsor te zijn van maatschappelijke, culturele, sportieve en wetenschappelijke projecten. Daarom wordt er aan de top soms getwijfeld of geldschieter zijn van Belgiës - op papier - grootste voetbalclub dat doel niet voorbijschiet. Er zijn pro’s en contra’s. Voorstanders beweren dat Anderlecht een groot publiek aanspreekt en inspirerend kan werken voor jongeren. Tegenstanders zien er het maatschappelijk nut niet van in.

De teneur lijkt nu te zijn dat de Nationale Loterij nog wel wil doorgaan als RSCA-sponsor, maar dat haar financiële inbreng minder groot zou zijn. Dat zullen de onderhandelingen moeten uitwijzen.

Risico

Er is trouwens ook een risico aan verbonden. Er komt in België een verbod op gokreclame. Vanaf 1 januari 2025 mogen er in stadions geen reclamepanelen, affiches voor (private) gokbedrijven worden getoond. Vanaf 1 januari 2028 mogen er geen (private) gokbedrijven meer op de shirts prijken. De Nationale Loterij ontsnapt wel aan die wetgeving omdat krasbiljetten en loterijspelen minder verslavend zouden zijn dan kansspelen, maar daar woedt nog een hevige discussie over. Onder meer Patrick Lefevere, manager van wielerploeg Soudal Quick-Step zei dat het in de koers “oneerlijke concurrentie” zou zijn als Lotto-Dstny steun kan blijven genieten van de Nationale Loterij, terwijl zijn Soudal Quick-Step dan afstand zou moeten doen van hun samenwerking met Napoleon Games. Lefevere zetelt ook in de Raad van Bestuur van Anderlecht.

Private gokbedrijven

In de praktijk vecht de sportwereld het volledige verbod op gokreclame juridisch aan, maar de uitkomst daarvan is onzeker. Op Anderlecht worden ze overigens nog steeds benaderd door (private) gokbedrijven zoals Napoleon Games om de volgende jaren een sponsordeal aan te gaan. Het is onduidelijk of dat van de grond zal komen en wat de Nationale Loterij van zo’n partnership zou vinden. Op dit moment wil niemand reageren. De volgende weken moet er duidelijkheid komen.