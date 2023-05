Zoekacties in dossier Maddie McCann stopgezet: “Verzameld materiaal wordt overhandigd aan Duitse politie”

In het dossier van de verdwenen kleuter Madeleine McCann hebben de politiediensten na drie dagen een einde gemaakt aan de zoektocht naar sporen rond een stuwmeer in Zuid-Portugal. “Het verzamelde materiaal zal worden overhandigd aan de Duitse autoriteiten”, klinkt het in een persbericht van de Portugese politie.

Sinds dinsdag voeren tientallen leden van de Portugese, Duitse en Britse politie een onderzoek rond het stuwmeer van Arade in het zuiden van Portugal. Het was de grootste zoektocht in jaren in de zaak. Volgens de media waren speurders op zoek naar een roze deken of pyjama die Maddie droeg op de avond van haar verdwijning in 2007. Dinsdag zouden al verschillende stukken stof zijn verzameld, maar of de speurtocht concreet bewijs heeft opgeleverd is nog niet bekend.

De Duitse politie verdenkt de 46-jarige Duitser Christian Brückner van de ontvoering en moord op het toen driejarige meisje. De man is een veroordeelde pedofiel en zit momenteel in Duitsland in de cel. Brückner leefde in 2007 in de Algarve en werd vaak in de buurt van het stuwmeer gezien. Maar de man zelf ontkent alle betrokkenheid bij de verdwijning van Maddie.