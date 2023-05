Belgen verplaatsen zich het meest te voet en met auto, fiets blijft in opmars

Bijna een derde van de fietsers (31 procent) is van plan om in het komende jaar meer te fietsen. Bovendien zegt een vijfde van de niet-fietsers te willen starten met fietsen. Ook al vertalen die intenties zich niet altijd in een gedragsverandering, zegt de FOD Mobiliteit in een persbericht, tonen de hoge cijfers de groeiende populariteit van de fiets aan.

Ook de elektrische fiets boekt vooruitgang. 14 procent van de gebruikers van een niet-elektrische fiets geeft aan te overwegen hun fiets in de toekomst te vervangen door een elektrisch exemplaar voor sommige verplaatsingen.

Opvallend: 44 procent van de ondervraagden zegt nooit te fietsen. Dat percentage is opvallend lager in Vlaanderen (26 procent) dan in Brussel (65 procent) en Wallonië (70 procent).