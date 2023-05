Niet voor gevoelige kijkers: Karim Benzema “speelt door de pijn” en laat dan diepe wonde hechten in Real-kleedkamer

Real Madrid won woensdag van Rayo Vallecano op de 37ste speeldag in La Liga. Karim Benzema scoorde, maar liep zowat een hele partij te manken. Toch speelde hij de volle 90 minuten.

Een dag later kwam de aap uit de mouw: de Franse spits liep een diepe wonde op aan zijn voet. Daar kwam initieel zo veel bloed uit, dat zijn schoen deels rood kleurde.

“Karim kreeg in de tiende minuut een trap”, aldus Karim Djaziri, ex-manager en goeie vriend van Benzema. “Aangezien hij nooit klaagt, speelde hij met pijn verder en slaagde hij er zelfs in te scoren. Uiteindelijk gaf een arts hem vijf hechtingen in de kleedkamer.”

Die beelden gingen ook snel rond op Twitter:

