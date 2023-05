Vijf redenen waarom u wél naar de ‘saaie’ race in Monaco moet kijken: geen Red Bull op één (?), mysterieuze upgrades en einde verhaal voor een Nederlander?

Sergio Perez won vorig jaar in Monaco. — © Pool via REUTERS

Na een noodgedwongen intermezzo van drie weken mogen de Formule 1-rijders in Monaco nog eens in hun bolides kruipen. Vijf vragen voor de meest iconische grand prix op de kalender.

1. Zorgen de kwalificaties voor spektakel?

De GP van Monaco is een van de meest glamoureuze evenementen van het seizoen. Een unieke setting om te racen. De smalle straten van Monte Carlo, het casino, de jachthaven en tal van celebrity’s zorgen voor een buitengewoon spektakel. Winnen in het prinsdom staat gelijk aan eeuwige roem. Reden te meer dus voor de twintig rijders om alles uit de kast te halen.

Maar wat maakt de race zelf zo speciaal? Het Circuit de Monaco is het kortste en smalste op de kalender. Inhalen is op het eerste gezicht niet eenvoudig en net daarom is de kwalificatie op zaterdag bijna belangrijker dan de race zelf. De rijders zullen elk rondje op de absolute limiet van hun wagens rijden om zo de felbegeerde poleposition te pakken. Ga je over die limiet, dan komt een rendez-vous met de vangrail snel heel dichtbij. Wat ons betreft, mag u ook de kwalificatie dus niet aan u laten voorbijgaan.

Max Verstappen draait de jachthaven van Monaco binnen. — © AP

2. Wie kan Red Bull het vuur aan de schenen leggen?

Zoals u waarschijnlijk wel weet, domineert Red Bull het seizoensbegin. Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen won drie races, zijn teamgenoot Sergio Perez de andere twee. De Oostenrijkse renstal lijkt niet te kloppen, maar het is en blijft Monaco. En daarom is het absoluut geen zekerheid dat Verstappen of Perez zondag als eerste over de streep komt. Maximale snelheid is minder belangrijk. En laat dat nu net dé sterkte van de Red Bull-bolides zijn.

Tijdens de eerste vijf races bleek Aston Martin de grootste concurrent van Red Bull te zijn. Het team van Lawrence Stroll presteert dit seizoen ver boven de verwachtingen en lijkt er ook nu weer dicht bij te kunnen zijn. Aston Martin heeft een uitstekend kwalificatietempo en is goed in tragere bochten. Ideaal voor Monaco dus. Eerste rijder Fernando Alonso lijkt terug in de fleur van zijn leven en gaat op jacht naar zijn eerste overwinning sinds 2013. De tweevoudig wereldkampioen won in het verleden al twee keer in Monaco en wil dat kunstje graag nog eens overdoen.

Fernando Alonso viert na zijn podiumplaats in Jeddah. — © REUTERS

3. Zijn de upgrades van Mercedes succesvol?

Voordat de race in Imola werd afgelast, was het vooral uitkijken naar de upgrades die Mercedes had meegebracht. De Zilverpijlen zijn niet tevreden met slechts één podiumplaats in vijf races en willen zo snel mogelijk het gat met de snelste teams dichten. De verwachtingen in de paddock zullen dan ook hooggespannen zijn wanneer Lewis Hamilton en George Russell vrijdag de baan op gaan.

Aan de andere kant is Monaco niet de meest geschikte race om te oordelen over doorgevoerde veranderingen. Net omdat het zo’n specifiek en uniek circuit is, gaf ook Mercedes-teambaas Toto Wolff al aan geen mirakels te verwachten. De focus ligt dit weekend vooral op tractie, downforce en rembalans. Het blijft dus afwachten of de upgrades van Mercedes de verhoudingen dit weekend al door mekaar kunnen schudden.

4. Kan Leclerc met zijn Ferrari nu wel zijn thuisrace winnen?

Charles Leclerc is dit seizoen tot nog toe de enige niet-Red Bull rijder die een poleposition wist te bemachtigen. In Azerbeidzjan was de Monegask de snelste tijdens de kwalificatie, maar hij kon de eerste startplek niet verzilveren. De racesnelheid van Ferrari lijkt dit seizoen in de verste verte niet op het kwalificatietempo van de Scuderia, maar ook dat zal op de straten van Monaco minder meespelen.

Leclerc zal ook ditmaal proberen wat hem tot dusver nog nooit gelukt is: zijn thuisrace winnen. De Monegask vertrok de afgelopen twee jaar telkens vanop pole in Monaco, maar wacht nog steeds op zijn eerste overwinning in het prinsdom. Volgens de verwachtingen zal het tempo van Red Bull, Aston Martin en Ferrari zaterdag niet al te ver van mekaar liggen. De kleinste marges zullen dit weekend nog meer dan anders een wereld van verschil maken.

Charles Leclerc en Carlos Sainz beleven een moeilijk seizoensbegin met Ferrari. — © REUTERS

5. Verliest Nyck de Vries zijn stoeltje al?

Voor Nyck de Vries liepen de eerste vijf races niet bepaald van een leie dakje. De 29-jarige Nederlander is pas bezig aan zijn eerste seizoen in de Formule 1, maar kent een moeilijke start in zijn AlphaTauri. Een punteloze seizoensstart in combinatie met enkele crashes in Bakoe zorgen ervoor dat moederteam Red Bull er naar verluidt al aan denkt om de Nederlander te vervangen. Maar zo’n vaart hoeft het nog niet meteen te lopen. Franz Tost, teambaas van AlphaTauri, weet dat nieuwe rijders aanpassingstijd nodig hebben. Al zal de Vries tegen de zomerbreak wel zijn niveau moeten opkrikken. Dichter in de buurt van zijn teamgenoot komen, is dus de boodschap.

Het tijdschema van het raceweekend:

Vrijdag: FP1 (13u30) en FP2 (17u00)Zaterdag: Kwalificatie (16u00)Zondag: Race (15u00)