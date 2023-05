43 stadionverboden voor AZ-hooligans na rellen en tribune-invasie van vorige week in Conference League

“Het wordt allerminst uitgesloten dat nog meer lokale stadionverboden worden opgelegd. Los van dit besluit vanuit de club, is het strafrechtelijk onderzoek door de autoriteiten nog volop gaande”, aldus de Alkmaarse club. “Bovendien wordt er met de betrokken autoriteiten gesproken over de wedstrijdorganisatie voor aankomende zondag, wat zoals altijd maatwerk is. Het uitgangspunt is hierbij dat de vele duizenden goedwillende AZ-supporters een plezierig wedstrijdbezoek moeten kunnen ervaren.”

AZ neemt het zondag op de laatste speeldag van de Eredivisie op tegen PSV.

Eerder deze week voerden de gemeente, AZ, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) gesprekken over de rellen. AZ-supporters vielen fans van het Britse West Ham United aan na de verloren wedstrijd in het stadion van Alkmaar. Een groep supporters probeerde de hoofdtribune te bestormen nadat ze een hekwerk hadden vernield.

Dinsdagavond besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de ongeregeldheden. In de uitzending werden foto’s getoond van de tien mannen die worden verdacht van de ernstigste misdrijven. Inmiddels worden van die tien verdachten er nog vier mensen gezocht, liet een politiewoordvoerder donderdag weten. Na de uitzending van Opsporing Verzocht zijn bij de politie tientallen tips binnengekomen. Die onderzoekt alle tips en is druk bezig met onder meer het bekijken van camerabeelden, aldus de woordvoerder.