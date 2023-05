Bree

Langs ’t Hasseltkiezel in Bree waar Peter Brouns uit Rotem woensdagnamiddag bij een ongeval klem zat in zijn cabine heeft hij een dag later zijn redder bedankt. Automonteur Omar Al-Dulaimi kroop in de cabine en wrikte met een staaf om Peter te bevrijden. “Dit is mijn plicht tegenover ieder mens”, zegt de Irakees uit Bree bescheiden.