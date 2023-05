Greet Minnen grijpt naast ticket voor hoofdtabel Roland Garros

Greet Minnen (WTA 119) heeft zich donderdag niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van Roland Garros. In de derde en laatste kwalificatieronde bleek de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 144) te sterk. Het werd 6-3, 2-6 en 6-4 na twee uur en vijf minuten tennis op het gravel in Parijs. Het was hun derde onderlinge duel, Yastremska leidt nu met 2-1.