Wereldkampioen snooker Luca Brecel heeft er opnieuw zin in na deugddoende vakantie: “Batterijen zijn weer opgeladen”

Ruim drie weken na zijn historische wereldtitel in het snooker voelt Luca Brecel zich stilaan klaar om weer aan de groene tafel te staan. Via zijn sociale media laat de Limburger woensdag weten dat “de batterijen zijn opgeladen” en hij gemotiveerd is om opnieuw in competitie te treden.

De 28-jarige Brecel kroonde zich begin mei in het Crucible Theatre in het Engelse Sheffield voor het eerst tot wereldkampioen door in de finale de lokale favoriet Mark Selby, goed voor vier wereldtitels, te verslaan. Hij werd zo de eerste wereldkampioen ooit van het Europese vasteland.

“Het is nu bijna een maand geleden. Het voelt nog steeds alsof ik droom”, schrijft Brecel, die onder meer een deugddoende vakantie in Dubai doorbracht met zijn vriendin en een gloednieuwe Ferrari kocht. “De voorbije maanden zijn ONGELOFELIJK geweest voor mezelf en de mensen rond mij om verschillende redenen. De batterijen zijn weer opgeladen en ik nu voel ik mij zo gemotiveerd om in augustus opnieuw aan die tafel te staan en te proberen meer titels te winnen in mijn carrière. Ik ben zo dankbaar voor alles en iedereen”, besluit hij.

Brecel is na zijn wereldtitel opgeklommen naar de tweede plaats in de wereldranglijst. Hij moet alleen nog zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan voor zich dulden. Op het WK schakelde Brecel de Engelse legende uit in de kwartfinales.