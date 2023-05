LIVE GIRO. Dé Koninginnenrit van deze Giro eindigt op waanzinnig lastige (en mooie) Tre Cime di Lavaredo

Tre Cime di Laveredo van vrijdagmiddag is het derde gerecht van een ontzettend copieus viergangenmenu van de slotweek. Primoz Roglic had een appelflauwte op Monte Bondone en João Almeida donderdagmiddag op de Coi. Wie is er vandaag aan de beurt? Houdt Thomas alweer stand, dan is de Giro-zege wel toch wat dichterbij, al dreigt de Giro pas zaterdagmiddag al de geheimen prijs te geven. Volg rit 19 hier op de voet.