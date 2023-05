REACTIES. Geen paniek in kamp ‘verliezer’ Joao Almeida, Jumbo-Visma wil Geraint Thomas kraken: “Eén moment is genoeg”

Thomas: “Ik had alles onder controle”

Primoz Roglic viel aan op de Coi, maar kon een sterke Thomas niet afschudden. De Brit hield stand en was achteraf blij met het verloop van de rit. “Het was een goede dag vandaag. Almeida heeft tijd verloren en Roglic kreeg me er niet af. Ik had goede benen en had alles onder controle.” De leider in het klassement complimenteerde zijn concurrent en was niet altijd even zeker van zijn stuk. “Hij houdt van tempowisselingen”, gaf de rozetruidrager aan. “Daardoor kon ik moeilijk inschatten hoe hij zich voelde, maar in de laatste twee kilometer legde hij toch de pees er weer op. Hij was heel sterk vandaag, maar ik ben ook blij met mijn prestatie.”

Op de vraag of er door het secondenverlies van Almeida iets verandert, reageerde Thomas niet al te uitbundig. “Natuurlijk is dat goed, maar ik moet gewoon constant blijven presteren. Roglic had al eens een slechte dag en Almeida had het vandaag moeilijk. Dus ik moet het ook dag per dag bekijken, en klim per klim.”

“Primoz is een van de besten”

Koen Bouwman relativeerde afgelopen week en sterkte zijn geloof in zijn kopman. “Primoz had dinsdag iets mindere benen, maar echt slecht was hij nooit. De ploeg houdt natuurlijk het moraal en Roglic heeft vandaag laten zien dat hij een van de sterksten is. Het is morgen weer een nieuwe dag en dan gaan we het opnieuw proberen. We staan een halve minuut achter Thomas, dus we moeten iets doen. INEOS deed het echter weer super goed, terwijl ze nog maar met vijf renners rondrijden. Op de laatste klim hadden we het doel om met Sepp Kuss een hard tempo te rijden en dat werkte uiteindelijk erg goed.”

Ook Marc Reef, ploegleider van Jumbo-Visma, zag dat Roglic goed is in de slotweek van de Giro. “Hij heeft sterk gepresteerd vandaag. Mede dankzij een goed team. Het is een beloning dat we wat tijd terugnemen op Almeida en hem weer hebben voorbij gestoken in het algemeen klassement.” Reef benadrukt ook het mentale aspect nu de ontknoping in zicht is. “Na enkele moeilijke weken kunnen we met veel vertrouwen uitkijken naar morgen. We weten dat Thomas heel sterk is en natuurlijk hadden we vandaag gehoopt om ook tijd in te halen op hem. Maar één moment van zwakte is voldoende om hem ook te breken. En daar zullen we voor blijven vechten”, aldus een strijdvaardige Reef.

Roglic zelf reageerde niet na aankomst.

“Joao voelde zich niet top”

Geen man over boord voor Mauro Gianetti, ploegbaas van UAE Emirates. Maar het tijdsverlies is natuurlijk wel een kleine tegenslag voor zijn Portugese kopman. “Hij vertelde mij na de rit dat hij zich van bij het begin al niet top voelde. Wel goed, maar niet top”, aldus Gianetti. “Joao had het wat moeilijker vandaag. Hij had geen topgevoel, maar heeft ook weer niet zoveel verloren op zijn twee concurrenten. Het doel is nog altijd het podium halen. We zijn er nog niet. Het zijn ook wel Thomas en Roglic waar hij tegen strijdt, twee echte toppers. Morgen verwacht ik heel veel, het belooft een prachtig spektakel te worden.”

Ook Almeida zelf reageerde na aankomst op de korte, maar intense bergrit. “Het was niet mijn beste prestatie, maar zover zat ik nu ook weer niet achter de andere twee. We blijven vechten tot het einde.” Wat de etappe morgen zal brengen, weet de witte trui niet. “Misschien verlies ik meer tijd of misschien juist niet”, lachte Almeida.