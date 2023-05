Dokter die verdacht wordt van moord op zijn vrouw mag naar huis met enkelband

Het parket vermoedt dat de man zijn vrouw op zondag 14 mei omgebracht heeft omdat uit een autopsie bleek dat ze door geweld om het leven gebracht is. De arts houdt zijn onschuld staande en zegt dat zijn vrouw bij het opstaan naast haar rollator gegrepen heeft en een fatale val gemaakt heeft.

Het parket kan nog in beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer. In dat geval blijft de arts nog twee weken in de cel tot zijn verschijning voor de Kamer voor Inbeschuldigingstelling.