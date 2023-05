Ilan Van Wilder is compleet kapot na bergetappe in de Giro, maar top tien lonkt (als alles wat meezit)

De achttiende etappe in de Giro zorgde voor vuurwerk. Vluchter Filippo Zana snelde in de Italiaanse driekleur naar ritwinst, terwijl Primoz Roglic aanviel op de slotklim. Tussendoor probeerde Ilan Van Wilder zijn algemeen klassement te verbeteren.

Voor aanvang van de etappe naar Val di Zoldo liet een van de twee overgebleven renners van Soudal Quick-Step nog duidelijk blijken dat hij niet meteen van plan was om mee te gaan in een ontsnapping, met oog op een ritzege. Ondanks zijn achterstand van 7:46 op leider Geraint Thomas.

“Ik zal voor het beste resultaat gaan door de klassementsmannen te volgen. Op de laatste beklimming zal het sowieso erg hard gaan”, klonk het. En zo geschiedde. Van Wilder moest passen toen Sepp Kuss opende voor kopman Roglic. Hij verloor uiteindelijk 1:17 op Roglic en Thomas, en kwam als vijftiende over de finish. Volledig kapot.

Dankzij die prestatie wipt Van Wilde twee plekken naar boven, ten koste van Hugh Carthy en Santiago Buitrago. De Engelsman en Colombiaan kregen ruim drie minuten aan de broek. Van Wilder volgt nu op 9:03 van het roze. Verder oprukken wordt lastig voor onze landgenoot, tenzij er in de koninginnenetappe grote verschillen worden opgetekend. En dat kan.

Nummer twaalf Einer Rubio staat exact twee minuten voor op Van Wilder en kwam donderdag slechts drie seconden later binnen. Nummer elf en ex-rozetruidrager Bruno Armirail gaf twee minuten prijs op de renner van Soudal Quick-Step. De Fransman kan vrijdag wel eens een nieuwe tik krijgen en is dus een hapklare brok voor Van Wilder.

Dan is er nog Laurens De Plus. De Belg van INEOS is momenteel tiende, op 5:52 van ploegmakker Thomas. De Plus toonde zich deze Giro beresterk in dienst van de Brit en lijkt Van Wilder enkel voorbij te zien gaan als hij zich compleet kapot rijdt en zich dan op kant zet. Idem voor nummer negen Thymen Arensman.