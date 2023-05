Van Peteghem waarschuwt voor maatregelen voor spaarboekjes die financieel systeem onder druk zetten

Behalve de natuurherstelwet staat ook de rente op spaarboekjes donderdagavond op de agenda van het kernkabinet. In de Kamer kregen minister Van Peteghem en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open Vld) vragen voorgeschoteld over die rente.

Zoals bekend is de rente op spaarboekjes een klein beetje gestegen, maar lang niet zoveel als de rentes die de banken tegenwoordig zélf krijgen om hun geld te parkeren bij de Europese Centrale Bank. Verschillende partijen hebben voorstellen klaar om banken te verplichten de rente op spaarboekjes te verhogen.

Minister Van Peteghem heeft de bankensector vorige week al een brief geschreven om hen daartoe aan te sporen. “Die brief was één dag weg en het regende al voorstellen”, stelde hij donderdag. “We willen allemaal hetzelfde: de sector duidelijk maken dat actie nodig is.” Maar meteen waarschuwde hij dat een oplossing het financiële systeem niet onder druk mag zetten, want “dan zal de belastingbetaler de rekening gepresenteerd krijgen”.

“De mensen hebben gelijk. Dit is iedere dag een beetje moeilijker te verantwoorden”, vulde zijn collega Bertrand aan. Ook zij waarschuwde dat ingrijpen op de markt marktverstorend kan zijn, en dat kan pas gebeuren indien eerst specialisten worden geconsulteerd, bijvoorbeeld van de Nationale Bank. “Zover zijn we niet, maar mijn geduld is beperkt.”

“De stabiliteit op lange termijn garanderen en de versterking van de koopkracht op korte termijn kan perfect samen”, reageerde Melissa Depraetere (Vooruit), die zelf een voorstel indiende om een hogere rente op te leggen. Zij gelooft niet dat de banken zelf zullen bewegen “met vage brieven.” Wouter Beke (cd&v) sprak zich niet expliciet uit over een bepaalde ingreep, maar benadrukte dat de regering druk moet blijven uitoefenen.