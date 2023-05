Rusland roept drie Europese ambassadeurs op het matje over sabotage Nord Stream

Eind september werden in totaal vier lekken ontdekt in Nord Stream 1 en 2, waarlangs Russisch gas via de Oostzee aan Duitsland kan worden geleverd. De pijpleidingen werden beschadigd door ontploffingen. De lekken deden zich in internationale wateren voor, maar wel in de exclusieve economische zones van Denemarken en Zweden.

Acht maanden na de spectaculaire sabotage van deze strategische pijpleidingen, gebouwd en gefinancierd door een Russisch-Westers consortium, blijft het onduidelijk wie verantwoordelijkheid is voor de onderwateraanval, ondanks strafrechtelijke onderzoeken in de drie landen.

“De ambassadeurs van Duitsland, Denemarken en Zweden zijn ontboden op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, waar krachtig is geprotesteerd tegen het totale gebrek aan resultaten van de nationale onderzoeken die door de autoriteiten van deze landen zouden zijn uitgevoerd”, zo trekt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken van leer in een verklaring.

Rusland heeft herhaaldelijk gevraagd om bij het onderzoek te worden betrokken en de Russische diplomatie heeft ook het “gebrek aan transparantie” in de onderzoeken aan de kaak gesteld.

“Het feit dat de Duitse, Deense en Zweedse autoriteiten elke interactie met Rusland in deze zaak uit de weg gaan (...) is onaanvaardbaar”, voegde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken eraan toe.

Het beschuldigde de drie landen ervan niet geïnteresseerd te zijn in het vaststellen van de ware toedracht van de sabotage. “Integendeel, ze vertragen hun inspanningen en proberen de sporen en de echte daders van deze misdaad te verdoezelen”, aldus het ministerie.

In maart verwierp de VN-Veiligheidsraad een Russische resolutie waarin werd opgeroepen tot de oprichting van een internationale onderzoekscommissie naar de sabotage.