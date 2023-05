Jean-Marc Jaumin in beeld als coach van de Oostendse jeugdacademie

Drievoudig speler van het jaar Jean-Marc Jaumin is in beeld bij Oostende om er de jeugdschool en de partnerploeg KBGO Basket@Sea te leiden. Dario Gjergja, die nog twee jaar onder contract ligt, blijft sowieso de eerste ploeg van Filou Oostende trainen en coachen.

Op uitnodiging van Filou Oostende volgde Jean-Marc Jaumin aan de zijde van Johan Vande Lanotte dinsdagavond de tweede finale tussen Filou Oostende en Telenet Antwerp Giants. Jaumin, die vorig en dit seizoen Brussels coachte, is in beeld als hoofdcoach van de Oostendse basketschool en het partnerteam in Top Division Men Two. Hij zou een contract van twee jaar kunnen tekenen. Oostende voert wel gesprekken met verscheidene mensen in het kader van de uitbouw van de jeugdacademie.

Oostende beëindigde voortijdig het driejarencontract van Kris De Pauw aan het hoofd van de basketschool en de KBGO-Basket@Sea-ploeg in de derde nationale reeks.

Derde periode

Indien Jean-Marc Jaumin de nieuwe opdracht zou aanvaarden, wordt het zijn derde periode bij de kustclub. Van 1990 tot 1999 verdedigde hij al de kleuren van Sunair Oostende. In die periode won hij de landstitel 1995 en drie bekers van België (1991, 1997 en 1998). Na seizoenen in Griekenland, bij Bergen en vooral Spanje (Gran Canaria, Malaga waarmee hij de Koraç-cup won en Real Madrid) beëindigde hij zijn spelerscarrière met de landstitel 2006 bij Oostende.

FIBA Eurochallenge

Nadien werd Jaumin coach-recruter hij de basketschool van Oostende en derdeklasser KBGO. Sinds december 2008 was hij assistent-coach van Umberto Badioli die bij Base Oostende de naar Maccabi Tel Aviv vertrokken Sharon Drucker opvolgde. Eind maart 2010 volgde Jaumin zelf de Sloveen Memi Becirovic als hoofdcoach van Oostende op. Hij bereikte onder meer de Final Four van de FIBA Eurochallenge. Eind november 2011 zette Oostende de samenwerking stop en kwam Dario Gjergja aan het sportieve roer te staan.

De voorbije elf seizoenen was Jaumin aan de slag als coach in Nederland (Den Helder en Den Bosch), Zwitserland (Lugano en Genève) en in ons land (Okapi Aalst en Brussels).

Drie decennia

De Oostendse basketschool, die nu Oostende COREtec BasketballAcademy heet, heeft een traditie van drie decennia. Dit seizoen nam de U18 deel aan de allereerste Youth Basketball Champions League. De U21 werd vorig weekeinde Belgisch kampioen.