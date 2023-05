Emily Van Damme (21) viel meer dan twee jaar geleden door een glazen deur. Dinsdag wordt haar been alsnog geamputeerd.

Lede

Emily Van Damme (21) staat voor een harde realiteit: de jonge vrouw raakte door een zwaar ongeval in september 2020 verlamd aan haar been en meerdere operaties en behandelingen konden niet voorkomen dat haar rechterbeen moet worden geamputeerd. Omdat de behandeling erg duur is, vraagt de jonge vrouw daarvoor nu financiële hulp.