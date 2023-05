Grondwettelijk Hof ziet ongrondwettelijkheid bij dubbele stiefouderadoptie

Het feit dat een meerderjarige persoon die reeds gewoon werd geadopteerd door een stiefouder niet geadopteerd kan worden door zijn stiefouder in de andere lijn is in strijd met de grondwet. Dat stelt het Grondwettelijk Hof donderdag in een antwoord op een prejudiciële vraag.

Die werd gesteld door de Antwerpse familie- en jeugdrechtbank die zich moet uitspreken over de adoptie van twee meerderjarigen door de partner van hun moeder, met wie hij sinds 1982 samen was en in 2018 huwde. De vrouw overleed in 2020 maar omdat de man een sterke band met de kinderen had, wilde hij hen adopteren om hen een gunstig erfrechtelijk statuut verschaffen.

Maar het openbaar ministerie merkte op dat niet aan de adoptievoorwaarden van het Burgerlijk Wetboek voldaan kon worden omdat de kandidaat-geadopteerden al in 1996 werden geadopteerd door de echtgenote van hun wettelijke vader. Nochtans had dit koppel geen bezwaar tegen de adoptie door de echtgenoot van de moeder van de twee.

Voor het Grondwettelijk Hof beschikt een meerderjarige persoon die reeds werd geadopteerd door een stiefouder, niet over een reële mogelijkheid om eveneens door zijn stiefouder in de andere ouderlijke lijn te worden geadopteerd en aldus een tweezijdig stiefouderschap juridisch te laten erkennen. Dat is voor het Hof in strijd met het grondwettelijke gelijkheidsprincipe.