Vlaams Parlement dringt aan op toegankelijker openbaar vervoer

Mensen met een handicap of een verminderde mobiliteit moeten vlotter toegang kunnen krijgen tot het openbaar vervoer en tot systemen van deelmobiliteit. Dat staat in een voorstel van resolutie van meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD dat donderdag is goedgekeurd in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. Oppositiepartij Groen reageert ontgoocheld dat haar voorstel voor de invoering van een geschillencommissie voor klachten van personen met een handicap werd verworpen.

Voor mensen die zelf, mentaal of fysiek, niet in staat zijn om een vervoersmiddel te besturen is een vlot toegankelijk openbaar vervoer essentieel. “Mobiel zijn is essentieel om kansen te creëren op het vlak van opleiding, tewerkstelling en ontspanning. Mobiliteit maakt onlosmakelijk deel uit van inclusie”, zegt CD&V-parlementslid Katrien Schryvers.

Samen met Bert Maertens (N-VA) en Marino Keulen (Open VLD) werkte zij een resolutie uit waarin de Vlaamse regering wordt gevraagd om meer werk te maken van toegankelijke bussen en trams en van een aangepaste infrastructuur. “Iemand met een beperking moet volledig zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer”, zegt Maertens.

In de resolutie vragen de indieners onder meer om in overleg te gaan met De Lijn om op de voertuigen niet alleen een plaats te voorzien voor rolstoelen, maar ook voor scootmobiels. Verder zouden de Diensten voor Aangepast Vervoer (die vervoer van deur tot deur voorzien voor mensen met een mobiliteitsbeperking) toegang moeten krijgen tot busstroken.

Breder dan openbaar vervoer

De parlementsleden willen ook meer gemeenten overtuigen om het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ te ondertekenen. Dat charter voorziet onder meer dat de helft van de haltes van het kernnet en aanvullend net toegankelijk zijn tegen 2030. Maar toegankelijke infrastructuur gaat verder dan haltes alleen. Zo zouden er volgens Marino Keulen (Open VLD) bij Hoppinpunten ook voldoende fietsparkeerplaatsen moeten zijn voor aangepaste fietsen (bv. driewielers en rolstoelfietsen).

De resolutie gaat ook breder dan enkel het openbaar vervoer. Zo zouden ook systemen van deelmobiliteit, zoals deelauto’s en deelfietsen toegankelijker moeten worden voor personen met een handicap.

Oppositiepartijen Vlaams Belang en Vooruit keurden de resolutie mee goed, al paste Annick Lambrecht (Vooruit) haar stem in extremis nog aan naar een onthouding. Ook Groen-parlementslid Stijn Bex onthield zich. Hij was bijzonder ontgoocheld dat zijn voorstel om bij De Lijn een geschillencommissie voor klachten van personen met handicap op te richten werd weggestemd. Open VLD-parlementslid Marino Keulen is het voorstel voor zo’n geschillencommissie nochtans wel genegen, maar volgens hem hoorde het niet thuis in de meerderheidsresolutie over de toegankelijkheid.