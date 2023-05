Jongeren leren gitaar spelen tijdens workshop van Yadelim Plus

Het leren bespelen van een gitaar in slechts één uur tijd is geen eenvoudige taak. Maar voor Yadelim Plus was dit geen onmogelijke missie. Onlangs organiseerde deze vzw een buitengewone workshop waarbij jongeren de kunst van het gitaarspel leerden aan de hand van het bekende nummer 'Paint it Black'. Tijdens deze bijzondere bijeenkomst realiseerden de jongeren zich dat ze met de juiste focus en in korte tijd alles kunnen bereiken.

De workshop bood jongeren de mogelijkheid om hun eigen gitaar te kiezen uit een selectie van splinternieuwe instrumenten, vriendelijk beschikbaar gesteld door Stringwings. Nadat de gitaren gestemd waren, leerden de jongeren de snaren en akkoorden. De ervaren lerares, Buse Car, gebruikte liedjes als praktische voorbeelden om de concepten duidelijk over te brengen. Het was een inspirerende ervaring voor de deelnemers, die de kans kregen om hun muzikale talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Yadelim Plus helpt jongeren te groeien en hun potentieel te benutten. Deze workshop was daar een perfect voorbeeld van, waarbij jongeren leerden dat met de juiste begeleiding en toewijding, zelfs de meest uitdagende vaardigheden binnen handbereik liggen. Buse Car was enthousiast over de vooruitgang die de jongeren boekten. "Ik ben trots op wat deze jongeren hebben bereikt in zo'n korte tijd," zei ze. "Het is geweldig om te zien hoe ze zichzelf hebben overtroffen en het vertrouwen hebben gekregen om iets nieuws te leren." “Het was heel leuk, ik had nooit gedacht dat ik gitaar zou kunnen spelen”, vertelde Arziye Yavuz. Yadelim Plus blijft zich inzetten voor het bevorderen van de artistieke ontwikkeling van jongeren en zal in de toekomst vergelijkbare workshops organiseren.