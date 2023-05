300 professionals buigen zich bij UCLL over kansrijk onderwijs

De studiedag is een initiatief van de Limburgse UCLL Lerarenopleiding en de UCLL bachelor-na-bacheloropleidingen ‘Buitengewoon Onderwijs’ en ‘Zorgverbreding & Remediërend Leren’. Zowel leraren, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, leerondersteuners, mentoren als directies kwamen luisteren. “Kansrijk onderwijs dat optimale kansen biedt voor alle leerlingen is dé kernopdracht voor elke school, voor elke leraar”, zegt opleidingsverantwoordelijke Ine Thys. “Maar om tot echt kansrijk onderwijs te komen, moet er nog heel wat gebeuren. Een M-decreet vervangen door een leersteundecreet is niet voldoende. We geloven dat we bij UCLL heel wat praktijkgerichte expertise en bouwstenen in huis hebben om voor verandering en meer kansen te kunnen zorgen in zowel het kleuter-, lager, secundair als het buitengewoon onderwijs.” Thema’s als klasmanagement, efficiënt onderwijs, veerkracht voor leerkrachten en (zelf)zorg zijn thema’s die nauw aansluiten bij wat nodig is in het werkveld. Thys: “Zeker de workshops rond klasmanagement, preventie van en omgaan met probleemgedrag in de klas, alternatieven voor belonen en straffen, het creëren van een positief klasklimaat, en technieken rond zelfzorg en veerkracht als leraar waren bijna onmiddellijk volzet. Daaruit blijkt een grote nood aan navormingen voor leerkrachten. De expertise die we hier meegeven is de ideale springplank om van leraar door te groeien naar het deze week aangekondigde nieuwe statuut leraar-specialist.” “Alleen stellen we vast dat de deelname van leraren(teams) aan professionaliseringsactiviteiten relatief beperkt is. Een leraar wordt per definitie voortdurend uitgedaagd: een nieuwe leerling, een nieuwe klas, een nieuwe opdracht, een nieuwe collega of directie, nieuwe eindtermen of nieuwe leerplannen... De financiële middelen en de tijd voor opleidingen, navormingen en kwalitatieve professionalisering zijn ontoereikend. We roepen op om meer ruimte te maken voor praktijkgerichte nascholingen en (deeltijdse) banaba’s. Deze motiveren leraren niet alleen, ze helpen hen ook beter om te gaan met de vele, snel veranderende uitdagingen in het onderwijs en de samenleving. Ook is de impact van vervolgopleidingen op de kansen voor onze kinderen en jongeren en op de kwaliteit van onderwijs zeer groot.”