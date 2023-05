Opgepast als je deze auto achter je ziet opduiken: politie werkt meer en meer met discrete auto’s

Ze vallen niet op tussen het verkeer of als je ze in je achteruitkijkspiegel ziet naderen. Daarom kiezen meer en meer politiezones in Vlaanderen voor zwarte interventievoertuigen. Of het nu is om ’s nachts te patrouilleren in inbraakgevoelige wijken of om overdag overtreders te betrappen, ze zijn een grote meerwaarde, zo luidt het.

Aandachtige kijkers van het tv-programma Helden van hier: op interventie, waarin de lokale politie wordt gevolgd tijdens hun dagelijks werk, weten dat de politie van de zone Oostende er alvast eentje heeft. Het zwarte interventievoertuig kwam in de reeks meermaals in beeld. Maar aan de kust zijn ze al lang niet meer de enige, want bijna de helft van de Vlaamse politiezones heeft er intussen de voordelen van ontdekt.

Niet dat de witte voertuigen met het opvallende battenburgpatroon – de fluoriserende vlakken aan de zijkant van de wagen – zullen verdwijnen. De zwarte voertuigen zijn gewoon een interessant extraatje. “Zeker voor proactieve patrouilles”, zegt Nico Paelinck van de politiezone Westkust.

Hij begon zijn carrière bij de politie van Brussel waar de antibanditisme-brigade toen al met zwarte wagens reed om zo min mogelijk op te vallen.

(lees verder onder de foto)

De ‘klassieke’ politiewagen met fluostrepen zal niet verdwijnen door de nieuwe zwarte auto’s. — © johan van bever

“Vooral bij valavond en ’s nachts vallen ze minder op. Dat is bijvoorbeeld interessant om te patrouilleren in inbraakgevoelige wijken. Maar ook overdag, in het verkeer, herken je ze vaak niet in je achteruitkijkspiegel. Ideaal om chauffeurs te betrappen die met hun gsm bezig zijn terwijl ze rijden”, merkt Sebastiaan Cuyx van de politiezone Kempenland (Hechtel-Eksel, Leopoldsburg en Peer) op.

ANPR-camera

“Het is inderdaad niet omdat je ons niet ziet, dat we er niet zijn”, zegt Eline Goeminne van de politiezone Oostende. “Ons semi-anonieme voertuig is uitgerust zoals elk interventievoertuig. Met de naam van de zone op de zijdeuren en een lichtbalk op het dak. Alleen is die iets minder zichtbaar en lijkt het alsof het een bagagedrager is”, zegt ze. Maar voor het overige verschillen die zwarte wagens, op de kleur na dus, niet veel van andere interventiewagens.

Behalve dan dat ze in de meeste zones ook een ANPR-camera lieten inbouwen die al rijdend nummerplaten kan scannen en herkennen.

LEES OOK. Zelfs schuilnamen, omgebouwde auto’s en beveiligde berichten waren niet genoeg: drugsbaron (25) kijkt opnieuw aan tegen zware celstraf (+)

“Wij beschikken over vijf zwarte dienstvoertuigen met het opschrift ‘politie’. Drie zijn er uitgerust met ANPR”, zegt Matto Langeraert van politie Gent.

“Het grote voordeel is dat je low profile in het verkeer kan rijden en aanwezig kan zijn in kritieke buurten. Maar bij dringende tussenkomsten blijft het mogelijk om snel en veilig ter plaatse te gaan”, zegt de woordvoerder van de Gentse politie.