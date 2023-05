Workshop legaal graffiti spuiten in Maasmechelen

De toegang was gratis en bezoekers konden genieten van hapje, een drankje, een dansoptreden èn je kon er zelf eens graffiti spuiten tijdens een workshop. In Maasmechelen is o.a. in de speeltuin Jagersborg een muur toegewezen om legaal graffiti te spuiten. Elk jaar verven we de muur terug wit zodat onze Maasmechelaren jaarlijks een nieuw, leeg canvas hebben om te oefenen.