Mama is woedend nadat ze “weer” een meisje krijgt en stormt weg op eigen gender revealparty: “Dit is toch niet echt?”

Wat als… je in verwachting bent van een meisje, maar stiekem gehoopt had op een jongen omdat je al een dochtertje hebt? Het overkwam deze Amerikaanse vrouw en zij liet duidelijk blijken dat ze er niet mee gediend was. Tijdens haar eigen gender revealparty sloeg ze alle decoratie kapot en stormde vervolgens weg. Alle gasten bleven met open mond achter terwijl de mama ontroostbaar was.