Cannes/Genk

Het Genkse Walking the Dog gaat de volledige animatie verzorgen van de nieuwste prent van de Franse regisseur Sylvain Chomet, die eerder al voor Stromae werkte. Om dat project rond te krijgen, is het bedrijf zelfs op zoek naar nieuwe medewerkers: “Dit is een uniek project voor Limburg en ons land”, vertellen de Limburgse producers in Cannes.