Geen Roland Garros voor Paula Badosa - Blessure houdt Spaanse aan de kant

Paula Badosa op de ‘Italian Open’ in Rome. — © EPA-EFE

De Spaanse Paula Badosa, de voormalige nummer 2 van de wereld die nu op de 29e plaats op de WTA-ranking staat, heeft donderdag gemeld dat ze moet passen voor Roland Garros vanwege een stressfractuur.

“In Rome heb ik een stressfractuur in mijn wervelkolom opgelopen”, schreef de 25-jarige Spaanse op sociale media. Ze verklaarde voorts dat ze “enkele weken” niet in staat zal zijn om competitief tennis te spelen. “Dit is erg slecht nieuws na zo’n moeilijke start van het seizoen door blessures.”

Badosa miste eerder dit jaar de Australian Open in januari met een dijbeenblessure en nu houdt een nieuwe kwaal de Spaanse tennisster ook weg uit Parijs.