Blues Peer is klaar voor 15.000 festivalgangers: “Jongeren tot 16 jaar gratis welkom”

Voor wie er vorig jaar bij was zal het terrein met de twee podia vertrouwd ogen, maar toch zijn er wat subtiele wijzigingen aangebracht. “Op basis van reacties na onze eerste editie hebben we kleine zaken bijgestuurd. Zo hebben we de zitgelegenheid uitgebreid, daar was wel vraag naar. Maar mensen mogen nog altijd hun eigen stoeltje meebrengen”, vertelt Jan Bas van de organisatie. Ook doet het festival een extra inspanning om jonge generaties warm te maken voor Blues Peer. “Kinderen en jongeren tot 16 jaar mogen het hele festival gratis binnen. We willen dat zoveel mogelijk jeugd ons festival bezoekt, de smaak te pakken krijgt en blijft plakken voor jaren (lacht). Voor iedereen die de sfeer wil komen opsnuiven is het Food Truck Festival langs het festivalterrein trouwens gratis toegankelijk via een aparte ingang.”

Twee Duitsers

De organisatie wil natuurlijk de opkomst van de eerste editie evenaren. “Vorig jaar hadden we 15.000 bezoekers over het hele weekend. Met eenzelfde aantal zouden we heel tevreden zijn. Zaterdag met Triggerfinger is quasi uitverkocht, ook de zondag met The Waterboys loopt goed en het is niet uitgesloten dat we ook die dag uitverkopen. Vrijdag is een gratis avond onder de noemer Peerse Feesten met Noordkaap als headliner. Het staat een beetje los van Blues Peer en laat ons toe om in de toekomst wat ruimer te gaan in de programmatie. Het is een beetje afwachten natuurlijk hoeveel volk hierop af zal komen.”

Wie met de wagen komt, volgt natuurlijk de signalisatie. Er wordt een ontsluiting voorzien via Erpekom, dus niet meer via de sportzone. “Maar wie kan, komt best met de fiets. Er is een ruime fietsenstalling. En er is een fijne camping waar nu al duizend overnachters hebben geboekt.” Op het terrein werden donderdag trouwens al de eerste festivalgangers gesignaleerd. “Dat zijn twee Duitsers. Ze waren wat vroeg en boden spontaan hun hulp aan.”