Derde en mogelijk laatste dag van uitgebreide zoekactie aan stuwmeer in Portugal in zaak Maddie McCann

Tientallen leden van de Portugese, Duitse en Britse politie hebben donderdag bij het stuwmeer van Arade in het zuiden van Portugal opnieuw gezocht naar sporen in het dossier van de verdwenen kleuter Madeleine McCann. De zoektocht werd een dag verlengd, na het slechte weer eerder deze week. Waarschijnlijk is donderdag de laatste zoekdag.

Er werd nog niet gecommuniceerd over al dan niet gevonden sporen en of er een link bestaat met de verdwijningszaak. Mogelijk gebeurt dat na afloop van de zoekactie.

De voorbije dagen werd er op de oevers van het stuwmeer gezocht met speurhonden, een drone en een bosmaaier op rupsbanden waarmee vegetatie werd verwijderd. Er zouden grondstalen en stukken stof zijn verzameld, berichten lokale media. Naar verluidt waren de speurders op zoek naar een dekentje of roze pyjama die “Maddie” zou hebben gedragen toen ze in 2007 verdween uit een hotelkamer in Praia da Luz. Het stuwmeer bevindt zich op een 50-tal kilometer van die plaats en zou frequent zijn bezocht door de hoofdverdachte, de Duitse pedofiel Christian Brückner. Het meer werd in 2008 al eens doorzocht door duikers.

Volgens de Britse zender Sky News nam de politie donderdag uitgebreid foto’s van een opgraving op de oevers.

De nieuwe zoekactie, de grootste in jaren in het dossier, kwam er op verzoek van de Duitse autoriteiten en volgens lokale media na een tip van een informant. De Duitse speurders gaan er sinds 2020 van uit dat Maddie werd ontvoerd en vermoord door Brückner. Maar de man, die in de cel zit voor een andere verkrachting, ontkent elke betrokkenheid en er zijn ook nog geen bewijzen.