Twee jongens (12 en 15) verhoord voor brandstichting in leegstaand huis in Geetbets

De politie Hageland heeft een 12-jarige jongen uit Hasselt en een 15-jarige jongen uit Geetbets verhoord voor de brandstichting in een leegstaand huis in Geetbets woensdag. De twee zouden een stuk karton in brand hebben gestoken met een bus deodorant. Het pand brandde volledig af.

Woensdag brak rond 14.30 uur een brand uit in een leegstaande woning op de Ganzenweg in Geetbets. De politie Hageland en de brandweer kwamen ter plaatse. Het gebouw stond meteen in lichterlaaie en al snel sloegen de vlammen door het dak. Het ging om een bouwvallig, oud pand, dat eigendom was van sociale huisvestingsmaatschappij CNUZ en volgende week afgebroken zou worden. Maar de brand zorgde voor stabiliteitsproblemen, waardoor het gebouw woensdagavond al gesloopt werd. Bij de brand raakte niemand gewond.

Het parket Leuven maakte donderdag bekend dat de brand werd aangestoken door twee minderjarigen die vuurtje wilde stoken met behulp van deodorant. Maar de situatie zou uit de hand zijn gelopen, waardoor de uitslaande brand ontstond. De politie kon inmiddels de twee jongeren verhoren. Het gaat om een 12-jarige jongen uit Hasselt en een 15-jarige jongen uit Geetbets. Ze zouden een stuk karton in brand hebben gestoken, maar het vuur met hun voeten gedoofd hebben voor ze het pand verlieten. De bevoegde jeugdparketten zullen hen een gepaste straf geven.