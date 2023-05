Let op: online fraudeurs profiteren van periode van belastingen en vakantiegeld

Er circuleert momenteel een phishingmail van de Vlaamse belastingsdienst die nauwelijks te onderscheiden valt van een echt bericht. Met verwijzing naar je eBox en Mijn Burgerprofiel. En zelfs met een waarschuwing voor phishing.

“De tijd dat phishingmails vol fouten stonden, is voorbij. Die organisaties doen hun best om alles zo waarheidsgetrouw mogelijk na te bootsen. Omdat ze weten dat er overal gewaarschuwd wordt voor fraude”, klinkt het bij de federale politie.

Inspelen op actualiteit

Dat ze nu volop inzetten op fraude via belastingen en vakantiegeld, verwondert de specialisten niet. “De laatste paar jaar zien we dat ze perfect inspelen op de actualiteit”, weet Katrien Eggers van Safeonweb, het centrum voor cybersecurity in ons land.

“In de periode van de belastingsaangifte of wanneer je bericht verwacht dat je moet bijbetalen of geld terugkrijgt, bestoken ze mensen metvalse berichten in naam van de overheidsdiensten Financiën. Dat was ook zo wanneer de overheid beslistte om een coronapremie of tijdens de energiecrisis een energiepremie toe te kennen. Ineens vielen er in mailboxen valse berichten over wat je moest doen om de premie te krijgen”, zegt Isabelle Marchand van Febelfin, dat de bankensector in ons land vertegenwoordigt.

(lees verder onder de afbeelding)

Wie een melding in naam van de overheidsdienst Financiën krijgt over zijn belastingaangifte checkt best twee keer of die melding wel degelijk door de overheid verstuurd is. — © rr

Woensdag riep ook de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) al op tot alertheid bij de besteding van je vakantiegeld. “Nog zo een terugkomer. Oplichters weten dat het geld op de rekening wordt gestort en spelen daar handig op in. Vandaar dat ik zeg, ze volgen de actualiteit op en spelen er direct op in”, zegt Marchand.

Internetadressen vergelijken

Neem nu vakantiegeld, dat wordt lang niet door iedereen daadwerkelijk besteed aan een vakantie, maar ook gebruikt om te sparen, schulden af te lossen of om grote aankopen te doen. En vooral in dat laatste geval ligt fraude op de loer, waarschuwt Marco Doeland van NVB. “Maar oplichters doen in deze periode ook extra vaak beleggingsvoorstellen die te mooi zijn om waar te zijn. Met beloftes van onrealistische interestvoeten bijvoorbeeld.”

“Als we een financiële meevaller ontvangen, gaan we daar vaak niet rationeel mee om. We beschouwen het als een extraatje, waardoor de kans groter is dat we het impulsief uitgeven. Als er dan opeens een mooie aanbieding komt, zijn we sneller geneigd om daarop in te gaan zonder stil te staan bij de mogelijke gevaren”, zegt Prof. dr. Marcel Zeelenberg, hoogleraar economische psychologie aan de Tilburg University.

Wie phishingberichten krijgt kan dit het best melden via Safeonweb, het centrum voor cybersecurity of op het meldpunt van de overheid.

“Kijk daarom altijd goed naar het adres van de afzender en vergelijk het met het officiële internetadres (van de instantie, red.). Zie je daar al een afwijking, dan is de kans groot dat er iets niet pluis is. Neem geen risico en let vooral op met het doorgeven van persoonlijke gegevens”, klinkt het bij Safeonweb.